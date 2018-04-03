Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который якобы препятствовал россиянам при голосовании на выборах президента РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СК.

Отмечается, что 18 марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и, по распоряжению Авакова, россиянам не давали принять участие в выборах президента.

Также сообщается, что принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей.

Дело против министра МВД Украины завели по статье 12 УК РФ (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России).

Кроме того в российском МИД пожаловались на нарушение Украиной международного законодательства.

Там отметили, что пытаются привлечь сообщество ОБСЕ "к адекватной реакции".

Сам Аваков, комментируя новость о возбуждении против него уголовного дела в России, написал в Twitter: "Служу украинскому народу!"

Как известно, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

Позже сообщашгсь, что 18 марта полиция и националисты не пустили в здание посольства РФ троих россиян (двух мужчин и женщину), которые хотели проголосовать на выборах.