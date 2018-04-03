Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который якобы препятствовал россиянам при голосовании на выборах президента РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СК.

Отмечается, что 18 марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и, по распоряжению Авакова, россиянам не давали принять участие в выборах президента.

Также сообщается, что принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей.

Дело против министра МВД Украины завели по статье 12 УК РФ (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России).

Кроме того в российском МИД пожаловались на нарушение Украиной международного законодательства.

Там отметили, что пытаются привлечь сообщество ОБСЕ "к адекватной реакции".

Как известно, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

Позже сообщашгсь, что 18 марта полиция и националисты не пустили в здание посольства РФ троих россиян (двух мужчин и женщину), которые хотели проголосовать на выборах.