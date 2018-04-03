В деле Манафорта арестовали первого подозреваемого

Суд в США приговорил адвоката Алекса ван дер Зваана, связанного с деятельностью Пола Манафорта в Украине.

Об этом сообщает АР.

Федеральный судья в Вашингтоне заключил Алекса ван дер Зваана на 30 дней.

Он первый, кого осудили в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера.

Алекс Ван дер Зваан признал, что солгал о своих контактах с Риком Гейтсом - партнером экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который также работал в избирательном штабе президента США.

20 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил адвоката Алекса ван дер Зваана в предоставлении заведомо ложных показаний.

Следствие, в частности, заявило, что юрист удалил электронную переписку, которую должен был предоставить офису спецпрокурора на соответствующий запрос.

В 2012 году Зваан работал в юридической компании, которую наняло Министерство юстиции Украины по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

В агентстве, где работал Зваан, отметили, что доклад фирмы о Тимошенко был противоречивым и писался "по приказу Пола Манафорта".

Алекс Ван дер Зваан женат на дочери российского миллиардера Германа Хана.

Как известно, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связи Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.