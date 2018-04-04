Розенблат заявляет о доказательствах: В ВР зарегистрированы фальшивые законопроекты

Согласно результатам экспертизы, два законопроекта, зарегистрированные в Верховной Раде за подписью депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова в 2016 году, сфальсифицированы.

Об этом "Украинской правде" сообщили депутат Борислав Розенблат и его адвокат Алексей Шевчук.

Речь идет о двух проектах, которые фигурируют в уголовном деле против Розенблатта и Полякова и до сих пор зарегистрированы в парламенте под номерами №5436 и №5437.

Так, по словам Шевчука, результаты почерковедческой экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз по инициативе НАБУ, показали, что подписи под законопроектами, не принадлежат упомянутым депутатам.

"Эта экспертиза показала, что Розенблат не ставил никаких подписей и не совершали никаких действий в интересах агента Екатерины", – сказал Шевчук

В свою очередь Розенблат отметил, что не подписывал этих проектов.

"Я не подписывал и не вносил эти законопроекты. Кто-то подписал и внес их от моего имени. А по закону, депутат должен персонально подписывать проекты, которые вносит", – отметил Розенблат

"Я сегодня иду в Генпрокуратуру давать показания по этому поводу и писать заявление о преступлении", – добавил он.

На уточняющий вопрос о том, почему он сразу этого не сделал, он сказал: "О регистрации проектов я узнал уже после открытия дела против меня, а до этого даже не знал, что они зарегистрированы".

В то же время Шевчук сообщил, что заявление по этому поводу несколько недель назад было также подано ​​в Шевченковское управление Нацполиции.

"Мы ждали результатов экспертизы, чтобы подавать заявление, ибо в противном случае дело бы не расследовали", – уточнил он на вопрос УП, почему заявление было написано только сейчас.

Шевчук также сообщил, что была проведена экспертиза драгоценностей, которые при себе имел Розенблат, когда его снимали с самолета, и которые в некоторых СМИ назвали "бриллиантами".

"Это золотые украшения. Согласно экспертизе, которую проводил Государственный геммологический центр Украины, это были не бриллианты, а аметисты, топазы, хризолит – это драгоценные камни 2-4 порядка. А также фианит – синтетический недрагоценный камень. Никаких бриллиантов не было", – заявил он.

"Стоимость этих якобы "бриллиантов", согласно результатам экпертизы, составляет до 44 долларов США. Речь идет о камнях", – подчеркнул Шевчук.

Ранее сам Розенблат заявлял, что вез подарки племянницам в Германию, и общая стоимость украшений составляет до 17 000 гривен.

ак известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.