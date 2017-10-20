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Розенблат говорит, что "подарки для детишек" стоили 17 тысяч

Пятница, 20 октября 2017, 14:35

Народный депутат Борислав Розенблат утверждает, что хотел перевезти в Германию золота на сумму до 17 тысяч гривен.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "Украинской правды" перед судебным заседанием в пятницу.

"Я вез подарок моим племянницам на день рождения. Я купил их в магазине по всем документам. Золотых изделий я перевозил где-то примерно на 15-17 тысяч гривен", – сказал он.

Кроме того, Розенблат заверил, что не перевозил никаких бриллиантов.

"Если НАБУ мне их даст – я подарю их вам", – заявил нардеп.

На уточнение, почему этих украшений не было в таможенной декларации, Розенблат ответил: "Я не должен был их указывать в таможенной декларации. До 10 тысяч евро можно ввозить без декларации".

Кроме того, нардеп прокомментировал победу фирм его жены на тендерах на сумму 67 миллионов гривен:

"А что тут такого? Это что, противозаконно? За два года это такая огромная сумма? Это же деньги не для одного человека – это строительная компания, которая выполняет подряды по всей стране. Это только одна компания, которая уже работает 25 лет, которая имеет все лицензии, которая строит дома в Житомире".

"Участие в тендерах – это, преступление? Компания живет своей жизнью без меня. Это сотни людей, которые получают зарплаты, платят налоги", – добавил Розенблат.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблатта с самолета на Германию, но затем отпустили.

Роман Кравец, УП

Темы: Розенблатвзяткасуд
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