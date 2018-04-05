Савченко пройдет психофизиологическую экспертизу с полиграфом

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Четверг, 5 апреля 2018, 11:49

Народный депутат Надежда Савченко в четверг пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко в Facebook.

"05.04.2018 года в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу ул.Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", - написала Проторченко.

В комментарии "Украинской правде" она сказала, что пока не ознакомлена с результатами экспертизы.

"Я не знаю, как все прошло. Могу добавить, что адвокаты до сих пор не ознакомлены с материалами производства. Поэтому любые действия являются незаконными, пока защитники не ознакомятся с материалами дела", - заявила Проторченко.

По ее словам, все что происходит вокруг Савченко - фарс.

"Процесс пытаются сделать закрытым, сделать невозможным доступ представителей СМИ. Пока так мы видим", - добавила она.

Проторченко отметила, что как только будут какие-то результаты экспертизы, адвокаты сразу их прокомментируют.

Ранее адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко, потому что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Как сообщалось, нардепа подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Яна Миланова, УП
Темы: Савченко Надежда
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