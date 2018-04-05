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Предприятие "Укроборонпрома" забросали гранатами

Четверг, 5 апреля 2018, 14:01
Предприятие Укроборонпрома забросали гранатами

Неизвестные бросили две гранаты РГД-5 в цех черкасского завода "Фотоприбор" в Черкассах, входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Согласно сообщению, это произошло в два часа ночи 5 апреля.

На место происшествия вызвали представителей полиции, СБУ и ГСЧС. Они осмотрели место взрыва и пришли к выводу, что взорвалась граната РГД-5, еще одна граната того же типа не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки.

"В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин заявил, что в связи с этим случаем сейчас готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна.

Сообщается, что правоохранители сейчас анализируют найденные улики и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников.

В полицейском управлении Черкасской области рассказали, что открыли по данному факту уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).

Госпредприятие "НПК Фотоприбор" - стратегическое для оборонной отрасли Украины, оно специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации.

Продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеЧеркассыУкроборонпром
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