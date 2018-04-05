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Нацгвардия троллит "забывчивый" Волынский облсовет за "жучки"

Четверг, 5 апреля 2018, 14:53

Национальная гвардия опровергает заявление председателя Волынского областного совета Игоря Палицы об установке оборудования для прослушивания в здании облсовета.

Об этом сообщает 5 марта пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб.

 

Отмечается, что 4 апреля во время 19-й сессии Волынского областного совета председатель облсовета Игорь Палица сообщил об обнаружении под крышей здания "неизвестной аппаратуры". По его словам, специалисты предполагают, что это устройство, которое принадлежит Национальной гвардии, усиливает сигнал "жучков", установленных в облсовете.

После этого некоторые СМИ распространили эту информацию в контексте того, что якобы эта аппаратура была установлена с целью ведения прослушивания.

В тот же день в полицию поступило сообщение, что в помещении под крышей здания обнаружена неизвестная аппаратура. На месте полицейские Луцкого отдела полиции установили, что обнаруженное оборудование является ретранслятором, предназначенным для усиления сигнала радиосвязи между портативными радиостанциями. Сведения внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

"На самом деле обнаруженное оборудование является ретранслятором и предназначено для усиления связи между портативными радиостанциями. Это подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области", – отмечает Нацгвардия.

Указанное оборудование принадлежит воинской части Национальной гвардии и было установлено еще в 2016 году с соответствующего разрешения первого заместителя председателя Волынского областного совета (датировано 19.01.2016 г). При монтаже ретранслятора присутствовал ответственный работник облсовета.

Голуб также публикует фото соответствующих сопроводительных документов, которыми Волынский облсовет давал разрешение на установку оборудования Нацгвардии.

 
 

Украинская правда
Темы: НацгвардияВолынская область
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