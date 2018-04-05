Розенблату разрешили ездить за границу

Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату кроме обязательства сдать загранпаспорта.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат нардепа Алексей Шевчук.

"Продлить срок действия обязанностей... возложенных на подозреваемого Розенблата Борислава Соломоновича... сроком на 60 дней", – говорится в решении суда, которое Шевчук предоставил УП.

При этом до 3 июня суд продлил следующие обязательства: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Еще одну обязанность – сдать загранпаспорта – суд не продлил.

В то же время, как рассказал УП адвокат, сторона защиты предоставила судье несколько распоряжений главы ВР Андрея Парубия о том, что Розенблат должен отправиться в рабочую командировку.

"Мы показали, что есть два решения главы ВР и есть бездействие САП, которая игнорирует обращения, права Розенблата и распоряжения главы ВР", – сказал он.

На вопрос УП Шевчук уточнил, что одно из распоряжений главы ВР – это командировка Розенблата на период с 8 по 12 апреля в ОАЭ.

"Уверен, что одним из оснований (для возвращения загранпаспортов – УП) является экспертиза о поддельных подписях Розенблата", – добавил он.

В Национальной полиции подтвердили УП, что действительно получили заявление Розенблата о подделке подписей.

"Он предоставил копию заключения эксперта ГНИЭКЦ МВД Украины. Заявление зарегистрировано в Шевченковском управлении и будет направлено в прокуратуру для проведения проверки и принятия процесуальнного решение", – сказал УП Ярослав Тракало.

На прошлой неделе защита нардепа подала собственное ходатайство об изменении меры пресечения, которое суд не удовлетворил.

В прошлый раз, 9 февраля, суд продлил меру пресечения, но снял с Розенблата электронный браслет.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".