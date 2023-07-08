Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что весь мир заинтересован в работе "зернового коридора" для экспорта украинского зерна, а потому его функционирование не должно зависеть от РФ.

Источник: трансляция Офиса президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор". Очень важно, чтобы мы начали так действовать с партнерами, чтобы жизнь "зернового коридора", а значит и жизнь людей на других континентах, включая Азию и Африку, не зависела от настроения, с которым проснулся президент РФ.

У нас есть на сегодня этот "коридор". Он не свободный, а именно такой – структурированный и сложный – из-за того, что Россия блокирует Черное море.

Реклама:

Мы не можем собираться каждый раз, чтобы думать, как людям в мире прожить следующие два месяца и как снова договариваться. Поэтому очень нужно, чтобы этот "коридор" не зависел от желания одного государства".

Детали: Со своей стороны, Эрдоган отметил, что Турция прилагает усилия, чтобы "зерновой коридор" продолжил работать после 17 июля.

"Наше пожелание, чтобы "зерновая сделка" продолжалась не раз в два месяца, а по крайней мере раз в три месяца", – сказал турецкий президент.

ВИДЕО ДНЯ

Эрдоган добавил, что Турция будет пытаться увеличить срок действия "сделки" на два года, и будет говорить об этом с Путиным.

Напомним: МИД РФ 4 июля заявил, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.