Членам экипажа судна "Норд" паспорта РФ не отдали: вручили повестки в СБУ

Членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, на следующей неделе они должны явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.

Об этом сообщил Сергей Лесков - председатель керченского производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени 1 мая" - компании-судовладельца сейнера, пишет Интерфакс-Украина.

"Они не вернулись на судно, уголовной статьи им не вменили, привлекать к уголовной ответственности их не собираются. Вечером (6 апреля - ред.) с ними связывался, были в Мариуполе, 6 человек тогда уже разместили в гостинице, три оставались в суде", - сообщил Лесков.

На следующей неделе морякам нужно явиться в СБУ в Херсонской области Украины в качестве свидетелей.

"Паспорта им не вернули, плюс им вручили повестки явиться в Херсон как свидетелям по делу капитана", - добавил Лесков.

Вместе с тем защитники внесли залог за капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, однако в связи с пасхальными выходными его выпустят из-под стражи только 10 апреля, сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на зампрокурора АР Крым Александра Удовиченко.

В прокуратуре Крыма по состоянию на вечер 6 апреля поступление средств не подтверждали.

Адвокат арестованного Горбенко Дмитрий Щербина сообщил, что после внесения залога тот планирует уехать из Херсона к двоюродному брату в Мелитополь Запорожской области.

"Будет сотрудничать со следствием. Ему каждый понедельник необходимо являться к следователю. Он будет выполнять требования суда", - заявил Щербина.

Согласно постановлению суда, Горбенко не может покидать территорию Херсонской области, и чтобы поехать на Запорожье, ему понадобится разрешение следователя.

"Если он без разрешения следователя это сделает, это будет повторным основанием для заключения под стражу", - отметили в прокуратуре.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды, админпротокол женщины-кока был рассмотрен заочно ранее.