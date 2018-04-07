Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Членам экипажа судна "Норд" паспорта РФ не отдали: вручили повестки в СБУ

Суббота, 7 апреля 2018, 12:22
Членам экипажа судна Норд паспорта РФ не отдали: вручили повестки в СБУ

Членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, на следующей неделе они должны явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.

Об этом сообщил Сергей Лесков - председатель керченского производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени 1 мая" - компании-судовладельца сейнера,  пишет Интерфакс-Украина.

"Они не вернулись на судно, уголовной статьи им не вменили, привлекать к уголовной ответственности их не собираются. Вечером (6 апреля - ред.) с ними связывался, были в Мариуполе, 6 человек тогда уже разместили в гостинице, три оставались в суде", - сообщил Лесков.

На следующей неделе морякам нужно явиться в СБУ в Херсонской области Украины в качестве свидетелей.

"Паспорта им не вернули, плюс им вручили повестки явиться в Херсон как свидетелям по делу капитана", - добавил Лесков.

Вместе с тем защитники внесли залог за капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, однако в связи с пасхальными выходными его выпустят из-под стражи только 10 апреля, сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на зампрокурора АР Крым Александра Удовиченко.

В прокуратуре Крыма по состоянию на вечер 6 апреля поступление средств не подтверждали.

Адвокат арестованного Горбенко Дмитрий Щербина сообщил, что после внесения залога тот планирует уехать из Херсона к двоюродному брату в Мелитополь Запорожской области.

"Будет сотрудничать со следствием. Ему каждый понедельник необходимо являться к следователю. Он будет выполнять требования суда", - заявил Щербина.

Согласно постановлению суда, Горбенко не может покидать территорию Херсонской области, и чтобы поехать на Запорожье, ему понадобится разрешение следователя.

"Если он без разрешения следователя это сделает, это будет повторным основанием для заключения под стражу", - отметили в прокуратуре.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды, админпротокол женщины-кока был рассмотрен заочно ранее. 

Темы: судКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: