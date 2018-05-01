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В Одессе стреляли в экс-руководителя "Правого сектора" области

Вторник, 1 мая 2018, 11:18
В Одессе стреляли в экс-руководителя Правого сектора области

В Одессе совершили нападение на бывшего руководителя областного "Правого сектора" Сергея Стерненко - неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

Об этом сообщил сам Стерненко в Facebook.

"Напал возле дома. Выстрелил мне в затылок. Удалось задержать", - написал он.

Стерненко выложил видео, снятое после задержания нападавшего.

На видео слышно, что происшествие случилось на улице Сегедской. У пострадавшего ранения на шее от резиновой пули.

Экс-руководитель областного "Правого сектора" рассказал полиции, что сам догнал и повалил нападавшего, а затем прохожие помогли его задержать.

Стерненко также говорит, что нападавший пытался стрелять в прохожих.

Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что во вторник в 10:03 поступило сообщение о стрельбе на ул. Сегедской.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 23-летний мужчина, получивший ранения из травматического оружия. Нападавший задержан", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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Украинская правда

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Темы: СтерненкоПравый секторОдессанападениеполиция
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