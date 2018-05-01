Появилось видео нападения и избиения Найема: нападавших было пятеро

Участие в конфликте с нардепом Мустафой Найемом, который в результате инцидента получил телесные повреждения, принимали пять нападавших.

Об этом свидетельствуют данные видеозаписи, которую в Facebook обнародовал Александр Кузьменко вечером 1 мая.

На видео зафиксирован момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Найема и один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица. При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение машине нардепа.

Брат нардепа Маси Найем отметил, что на видео - только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания "Арена-Сити" на Бессарабской площади.

Отметим, по факту инцидента, который произошел 30 апреля, полиция задержала трех нападающих, четвертому удалось скрыться.

Задержанные - мужчины 1999 и 1996 г.р., двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины.

Всем подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрении - трем по ст. 296 "хулиганство", еще одному - заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Нардеп Мустафа Найем заявил, что один из участников конфликта, который не был задержан полицией после конфликта, вылетел из Украины в Баку.

В свою очередь в прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после инцидента.

В результате драки нардеп получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Брат депутата Маси Найем заявил, что четвертый участник драки, которого полиция не смогла задержать - вероятно, Саитов Магомед-Амин по прозвищу Мага.