Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ КП обвинила Россию в препятствовании признанию автокефалии

Суббота, 12 мая 2018, 22:05
Патриарх УПЦ КП Филарет

УПЦ Киевского патриархата обвиняет Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом говорится в синодальном обращении по вопросу утверждения в Украине единой Поместной православной церкви, опубликованном на сайте УПЦ КП в субботу.

Там отметили, что вопрос предоставления Вселенским патриархом Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является делом, которое решается между Константинопольским патриархатом и православной церковью в Украине.

"Украинское государство, и в частности президент Украины, не вмешиваются во внутренние церковные дела, не нарушают конституционной нормы об отделении церкви от государства, а исключительно оказывают содействие в вопросах, относящихся к государственной компетенции", - говорится в обращении.

"Вместе с тем известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и про-кремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему", - заявили в УПЦ КП.

В обращении отмечается, что по дипломатическим и другим каналам в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные церкви.

"Про-кремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны "засвидетельствовать нежелание" православных в Украине поддержать начатое дело", - напомнили в УПЦ КП.

"Учитывая эти факты мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела, против использования про-кремлевскими политиками своего влияния в руководящих структурах митрополии Московского патриархата в Украине с целью помешать признанию автокефалии", - говорится в синодальном обращении.

В то же время в УПЦ КП осудили "призывы отдельных политических и общественных деятелей" к насилию в отношении сторонников Московского патриархата и к повреждению имущества УПЦ МП.

"Киевский патриархат призывает архиереев, духовенство, монахов и мирян, находящихся сейчас в подчинении Русской церкви, к осознанному, добровольному объединению в единую поместную православную церковь в Украине", - отметили в УПЦ КП.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Украинская правда
Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
церковь
"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: