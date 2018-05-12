УПЦ КП обвинила Россию в препятствовании признанию автокефалии

УПЦ Киевского патриархата обвиняет Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом говорится в синодальном обращении по вопросу утверждения в Украине единой Поместной православной церкви, опубликованном на сайте УПЦ КП в субботу.

Там отметили, что вопрос предоставления Вселенским патриархом Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является делом, которое решается между Константинопольским патриархатом и православной церковью в Украине.

"Украинское государство, и в частности президент Украины, не вмешиваются во внутренние церковные дела, не нарушают конституционной нормы об отделении церкви от государства, а исключительно оказывают содействие в вопросах, относящихся к государственной компетенции", - говорится в обращении.

"Вместе с тем известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и про-кремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему", - заявили в УПЦ КП.

В обращении отмечается, что по дипломатическим и другим каналам в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные церкви.

"Про-кремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны "засвидетельствовать нежелание" православных в Украине поддержать начатое дело", - напомнили в УПЦ КП.

"Учитывая эти факты мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела, против использования про-кремлевскими политиками своего влияния в руководящих структурах митрополии Московского патриархата в Украине с целью помешать признанию автокефалии", - говорится в синодальном обращении.

В то же время в УПЦ КП осудили "призывы отдельных политических и общественных деятелей" к насилию в отношении сторонников Московского патриархата и к повреждению имущества УПЦ МП.

"Киевский патриархат призывает архиереев, духовенство, монахов и мирян, находящихся сейчас в подчинении Русской церкви, к осознанному, добровольному объединению в единую поместную православную церковь в Украине", - отметили в УПЦ КП.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.