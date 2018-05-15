У Генпрокуратуры есть доказательства, свидетельствующие о государственной измене в действиях российского информагентства "РИА Новости Украина".

Об этом он сообщил в Facebook.

"После запрета потомков Геббельса с Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве "РИА новости Украина", - пишет он.

По словам главы ГПУ, прокуратура Крыма и СБУ перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры.

"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - подчеркнул генпрокурор.

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