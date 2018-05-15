Агентство "РИА Новости Украина" совершило государственную измену – ГПУ
У Генпрокуратуры есть доказательства, свидетельствующие о государственной измене в действиях российского информагентства "РИА Новости Украина".
Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
"После запрета потомков Геббельса с Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве "РИА новости Украина", - пишет он.
По словам главы ГПУ, прокуратура Крыма и СБУ перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры.
"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - подчеркнул генпрокурор.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.
Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.
В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".
Позже гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.
У Путина Украине пригрозили "ответными мерами".
По данным СБУ, у руководителя "РИА Новости Украина" есть медаль от президента РФ Владимира Путина.