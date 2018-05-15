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Агентство "РИА Новости Украина" совершило государственную измену – ГПУ

Вторник, 15 мая 2018, 14:52
Агентство РИА Новости Украина совершило государственную измену – ГПУ

У Генпрокуратуры есть доказательства, свидетельствующие о государственной измене в действиях российского информагентства "РИА Новости Украина".

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"После запрета потомков Геббельса с Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве "РИА новости Украина", - пишет он.

По словам главы ГПУ, прокуратура Крыма и СБУ перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры.

"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - подчеркнул генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

Позже гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.

У Путина Украине пригрозили "ответными мерами".

По данным СБУ, у руководителя "РИА Новости Украина" есть медаль от президента РФ Владимира Путина.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоСМИРосcияКрымГенпрокуратура
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