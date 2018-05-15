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Прокуратура: Керченский мост принесет 10 млрд грн убытков из-за вмешательства в экологию

Вторник, 15 мая 2018, 14:58

Строительство Керченского моста, который соединил оккупированный Крым и территории России, принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что строительство осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря и повлекло экологическое загрязнение значительной территории Украины.

В частности, из-за строительства был уничтожен уникальный полуостров Тузла (Украина).

"Строительство такого объекта, вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожения", - добавили в прокуратуре.

Сейчас Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста проводит комплексную инженерно-экологическую экспертизу.

Прокуратура полуострова открыла уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив по статье 236 УК Украины (Нарушение правил экологической безопасности).

Строительство продолжается, в 2019 году россияне планируют открыть движение железнодорожных поездов, с 16 мая движение по мосту позволят для легкового и общественного транспорта.

 

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву".

15 мая Керченский мост "официально открыли".

Мост через Керченский пролив соединит оккупированный Крым и российский Краснодарский край. Его длина составляет 19 километров.

Строительство ведется с 2015 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов - в конце 2019 года.

В России заявляют, что пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В связи с строительством Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста.

Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

Также в Министерстве инфраструктуры готовят список санкций для всех компании, работающих на объектах строительства моста.

Ранее стало известно, что строить керченский мост помогают семь компаний из ЕС.

Украинская правда

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Темы: КрымРосcияпрокуратура
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