Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ завершила следствие по кровавой перестрелке в Княжичах

Четверг, 17 мая 2018, 15:33

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

- начальник управления уголовного розыска полиции Киева;

- заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления столичной полиции;

- старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия полиции Киева;

- начальник управления оперативной службы полиции столицы;

- начальник отдела управления оперативной службы полиции Киева.

По ее словам, все пятеро 4 декабря ночью в селе Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть, "умышленно, незаконно и безосновательно" организовали применение огнестрельного оружия против людей, что повлекло смерть четырех сотрудников Национальной полиции.

Сарган сообщила, что действия вышеупомянутых подозреваемых также привели к повреждению служебных автомобилей и другого имущества полиции, причинив ущерб государству на 3,2 миллиона гривен.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что указанные лица обвиняются в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса), организации покушения на умышленное массовое убийство (ч. 2 ст. 115), а также в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК).

Как сообщалось, 30 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 года. Тогда погибли 5 правоохранителей.

Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет для двух подозреваемых в расстреле полицейских в Княжичах: КОРДовцу Андрею Курте и столичному следователю Роману Мариновскому.

В конце декабря 2017 года стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного за причастность к перестрелке в Княжичах.

В ноябре 2017-го Окружной админсуд также восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевГенпрокуратураполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: