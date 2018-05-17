ГПУ завершила следствие по кровавой перестрелке в Княжичах

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

- начальник управления уголовного розыска полиции Киева;

- заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления столичной полиции;

- старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия полиции Киева;

- начальник управления оперативной службы полиции столицы;

- начальник отдела управления оперативной службы полиции Киева.

По ее словам, все пятеро 4 декабря ночью в селе Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть, "умышленно, незаконно и безосновательно" организовали применение огнестрельного оружия против людей, что повлекло смерть четырех сотрудников Национальной полиции.

Сарган сообщила, что действия вышеупомянутых подозреваемых также привели к повреждению служебных автомобилей и другого имущества полиции, причинив ущерб государству на 3,2 миллиона гривен.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что указанные лица обвиняются в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса), организации покушения на умышленное массовое убийство (ч. 2 ст. 115), а также в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК).

Как сообщалось, 30 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 года. Тогда погибли 5 правоохранителей.

Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет для двух подозреваемых в расстреле полицейских в Княжичах: КОРДовцу Андрею Курте и столичному следователю Роману Мариновскому.

В конце декабря 2017 года стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного за причастность к перестрелке в Княжичах.

В ноябре 2017-го Окружной админсуд также восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.