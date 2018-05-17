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ГПУ завершила слідство щодо кривавої перестрілки в Княжичах

Четвер, 17 травня 2018, 15:33

Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження про перестрілку поліцейських в Княжичах Київської області в грудні 2016 року.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Княжичі. Завершено досудове розслідування, підозрюваним, захисникам, потерпілим та їх представникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення", - пише вона.

За словами Сарган, у справі 5 підозрюваних:

- начальник управління карного розшуку поліції Києва;

- заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління столичної поліції;

- старший інспектор відділу управління Корпусу оперативно-раптової дії поліції Києва;

- начальник управління оперативної служби поліції столиці;

- начальник відділу управління оперативної служби поліції Києва.

За її словами, усі п'ятеро 4 грудня вночі в селі Княжичі Броварського району Київської області, перевищуючи надану їм владу, "умисно, незаконно та безпідставно" організували застосування вогнепальної зброї проти людей, що спричинило смерть чотирьох співробітників Національної поліції.

Сарган повідомила, що дії вищезазначених підозрюваних також призвели до пошкодження службових автомобілів та іншого майна поліції, завдавши шкоди державі на понад 3,2 мільйона гривень.

Речниця генпрокурора зазначила, що вказані особи обвинувачуються у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу), організації замаху на умисне масове вбивство (ч. 2 ст. 115), а також у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 ККУ).

Як повідомлялося, 30 серпня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року. Тоді загинуло 5 правоохоронців.

Пізніше Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та одягнення електронного браслету для двох підозрюваних у розстрілі поліцейських у Княжичах: КОРДівцю Андрію Курті та столичному слідчому Роману Мариновському.

Наприкінці грудня 2017 року стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві Леоніда Куряту, звільненого через причетність до перестрілки в Княжичах.

У листопаді 2017-го Окружний адмінсуд також поновив на посаді командира взводу поліції охорони, якого звільнили за причетність до перестрілки в Княжичах.

Українська правда
Теми: КиївГенпрокуратураполіція
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