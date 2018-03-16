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Деньги в "деле Труханова" передали Агентству по розыску активов

Пятница, 16 марта 2018, 15:45

Суд передал 185 миллионов, арестованных в деле одесского мэра Труханова, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"13 марта 2018 года следственный судья Соломенского районного суда г. Киев... возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА", – объясняют в НАБУ.

Речь идет о средствах, которые Одесский городской совет заплатил за покупку здания бывшего завода "Краян".

"Это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, передано новому агентству", – добавили в Бюро.

Как известно, в сентябре 2016 года Одесская мэрия приобрела помещения "Краяна" за 185 миллионов гривен, переплатив, по мнению следствия, более чем в два раз.

НАБУ тогда наложило арест на средства еще до того, как они были переведены продавцу – предприятию "Девелопмент Элит".

Однако позже суд неоднократно отменял арест на часть средств по ходатайству адвокатов компании-продавца и накладывал снова.

13 февраля 2018 года НАБУ объявило подозрение Труханову и трем чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Труханова и его заместителя Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за мэра поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а по его заместителя - нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляции на решения про поруки, но суд отклонил их.

В то же время, 26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество одесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановНАБУсуд
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