На Майдані протестують проти російських "виборів" у Криму, спалили "Путіна"

У центрі Києва зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, на акцію зібралися близько 50 людей.

Учасники тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна".

Також учасники акції принесли з собою опудало у костюмі, до голови якого приклеїли фотографію обличчя президента РФ Володимира Путіна, та вигукують "Путін, геть з Криму!". Згодом це опудало мітингарі спалили.