На Майдані протестують проти російських "виборів" у Криму, спалили "Путіна"

7989 переглядів
Неділя, 18 березня 2018, 11:35
Фото - Євген Руденко, УП

У центрі Києва зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, на акцію зібралися близько 50 людей. 

Учасники тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна". 

Також учасники акції принесли з собою опудало у костюмі, до голови якого приклеїли фотографію обличчя президента РФ Володимира Путіна, та вигукують "Путін, геть з Криму!".  Згодом це опудало мітингарі спалили. 

 
 
 
 
усі фото - Євген руденко, УП 

Євген Руденко, УП
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: вибори Крим Росія мітинги
powered by lun.ua
По темі
У Севастополі за голосування роздають медальки й солодощі 18 березня 2018, 11:52
У РФ скаржаться, що ООН і ОБСЄ не реагують на їхню істерику 18 березня 2018, 11:05
До посольства РФ у Києві не пустили росіян. Біля входу "Путін" з ведмедем 18 березня 2018, 10:12
Усі новини
Головні новини
У Києві в неділю змінили рух тролейбусів і автобусів
В ОБСЄ не стали на бік Росії через заборону голосування в Україні
На КПВВ "Майорське" вибухнула граната: загинув прикордонник
В Одесі консульство РФ "замінували", у Львові й Харкові спокійно
Усі новини

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати у березні

транспорт

Булава, барний стілець, килим: 50 найдивніших речей, які українці забували в Uber