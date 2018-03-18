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На Майдані протестують проти російських "виборів" у Криму, спалили "Путіна"

Неділя, 18 березня 2018, 10:35
На Майдані протестують проти російських виборів у Криму, спалили Путіна
Фото - Євген Руденко, УП

У центрі Києва зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, на акцію зібралися близько 50 людей. 

Учасники тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна". 

Також учасники акції принесли з собою опудало у костюмі, до голови якого приклеїли фотографію обличчя президента РФ Володимира Путіна, та вигукують "Путін, геть з Криму!".  Згодом це опудало мітингарі спалили. 

 
 
 
 
усі фото - Євген руденко, УП 

Як відомо, 18 березня - у річницю анексії Криму - Росія проводить вибори президента, які також проходять на території окупованого півострова. 

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори на території Криму та заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до цих "виборів" потрапили під відповідні санкції.

У ЦВК РФ заявили, що попри заяви України, вибори президента Росії у Криму відбудуться у штатному режимі. 

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ.

В РФ вимагали від Києва гарантувати безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Посольство РФ в Україні висловило обурення у зв'язку з тим, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування будуть допускатися виключно особи з дипломатичним статусом.

18 березня у центрі Києва відбулася акція проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму. Учасники акції принесли з собою опудало "Путіна", яке згодом спалили. 

В цей день у Києві та інших містах, де є консульства РФ в Україні, націоналісти проводили акції проти голосування росіян на "виборах" президента Росії. 

Євген Руденко, УП
Теми: вибориКримРосіямітинги
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