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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 23 февраля 2018, 20:05

ГПУ путается в закрытии дела Колобова, Манафорта обвиняют в новых преступлениях, Москаль ждет извинений от Супрун  – новости, которые обсуждали 23 февраля.

О деле Колобова. В ответ на запрос "Украинской правды" ГПУ объяснила закрытие дела против экс-министра финансов Юрия Колобова, подозреваемого в хищении средств, тем, что он дал обличающие показания и что закончились сроки исковой давности.

Однако за 1,5 часа после публикации ответа в редакцию УП позвонили из ГПУ и попросили исключить из новости абзац об обличительных показаниях, аргументируя это тем, что предоставили ложную информацию.

О Манафорте. Бывшему политтехнологу "Партии регионов" и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а также его помощнику Рику Гейтсу предъявлены новые обвинения – в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.

О муже Тимошенко. В материале Bihus.info говорится, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешские прописки.

Пресс-служба партии, однако, опровергла обвинения журналистов.

О конфликте Москаля и Супрун. Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на заседании облсовета возмутился заявлением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая обвинила местную администрацию в нерастаможивании 8000 доз вакцины от кори, поступивших от Венгрии.

Москаль нецензурно высказался в адрес Супрун, что вызвало шквал критики, в частности, со стороны высоких должностных лиц.

В свою очередь, Москаль в ответ на критику заявил, что Супрун должна извиниться за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье.

Об "Укрзализныце". "Укрзализныця" и американская корпорация General Electric пидпиcалы семилетний контракт на миллиард долларов.

О "Четвертой власти". Неизвестный намеренно поджег помещение редакции ровенского информационного портала "Четвертая власть", который специализирующаяся на расследованиях коррупции в местных органах власти.

Кроме того, издание сообщало о блокировании работы сайта из-за того, что в компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.

О советских флагах. Военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу Днепропетровской области, держа в руках красные флаги со скрещенными серпом и молотом.

По данному факту командующий Нацгвардии назначил служебное расследование.

О "Вагнере". The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США, пишет, что атака российских наемников, известных как ППК "Вагнер", в Сирии фактически была санкционирована из Кремля.

Темы: КолобовПол МанафортТимошенкоУкрзализныцяСМИ
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