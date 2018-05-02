ООС рассмотрит каждый случай сотрудничества с оккупантами – Наев

Командующий Операции объединенных сил Сергей Наев заверил, что правоохранители будут рассматривать каждый случай сотрудничества с оккупантами индивидуально.

Об этом генерал-лейтенант сообщил на брифинге 2 мая.

"Сотрудники СБУ при поддержке правоохранительных органов будут заниматься вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационными властями, но не были причастны к убийствам, насилию или другим преступлениям против человечности", - пояснил Наев.

Он добавил, что каждый из этих случаев будет рассматриваться индивидуально.

"Для тех граждан, которые участвовали в преступлениях, выход из ситуации заключается через суд и приговор в соответствии с тяжестью совершенного преступления, но эти люди должны осознавать, что украинское правосудие - это лучший выход для них, чем бесправие или даже гибель на войне за чужими законами", - сказал руководитель ООС.

Кроме того, Наев рассказал о порядке пересечения товаров на оккупированную территорию.

"Контроль за пересечением товаров будет проводиться в соответствии с законами и нормами установленными в украинском государстве. В настоящее время действует решение СНБО, которым запрещено пересечение соответствующих товаров, за исключением гуманитарных", - пояснил он.

Относительно незаконного пересечения, то командующий ООС добавил, что ему будут противодействовать соответствующие подразделения.

Также, Наев заявил, что не прогнозирует обострение боевых действий на Донбассе в связи с началом операции, но уверяет, что безнаказанные обстрелы боевиков не будут терпеть.

Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля завершилась Антитеррористическая операция и вступило в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

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