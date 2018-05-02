Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС рассмотрит каждый случай сотрудничества с оккупантами – Наев

Среда, 2 мая 2018, 11:37

Командующий Операции объединенных сил Сергей Наев заверил, что правоохранители будут рассматривать каждый случай сотрудничества с оккупантами индивидуально.

Об этом генерал-лейтенант сообщил на брифинге 2 мая.

"Сотрудники СБУ при поддержке правоохранительных органов будут заниматься вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационными властями, но не были причастны к убийствам, насилию или другим преступлениям против человечности", - пояснил Наев.

Он добавил, что каждый из этих случаев будет рассматриваться индивидуально.

"Для тех граждан, которые участвовали в преступлениях, выход из ситуации заключается через суд и приговор в соответствии с тяжестью совершенного преступления, но эти люди должны осознавать, что украинское правосудие - это лучший выход для них, чем бесправие или даже гибель на войне за чужими законами", - сказал руководитель ООС.

Кроме того, Наев рассказал о порядке пересечения товаров на оккупированную территорию.

"Контроль за пересечением товаров будет проводиться в соответствии с законами и нормами установленными в украинском государстве. В настоящее время действует решение СНБО, которым запрещено пересечение соответствующих товаров, за исключением гуманитарных", - пояснил он.

Относительно незаконного пересечения, то командующий ООС добавил, что ему будут противодействовать соответствующие подразделения.

Также, Наев заявил, что не прогнозирует обострение боевых действий на Донбассе в связи с началом операции, но уверяет, что безнаказанные обстрелы боевиков не будут  терпеть.

Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля завершилась Антитеррористическая операция и вступило в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

Читайте также: "Главный по Донбассу. Что известно о новом командующего Объединенных сил Наеве"

Алена Мазуренко, УП
Темы: Объединенные силы на ДонбассеАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: