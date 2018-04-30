30 апреля завершается Антитеррористическая операция и вступает в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий в соответствии с новыми правилами в связи с началом проведения Операции объединенных сил.

Документ с Facebook Романа Доника

"Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в "зону безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - уточнил волонтер.

Ранее в Минобороны сообщили, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства. Однако конкретные населенные пункты не назывались.

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных силдля лиц, не привлеченных к обеспечению нацбезопасности и обороны является: проживание в районе лица или его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов), размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, наличие права собственности на объекты недвижимости в районе проведения операции.

А также необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству либо согласованию с МИД Украины), и пр.

Сообщалось, что зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.



В этой зоне по решению командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Вместе с тем, пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

Кроме того, в воскресенье первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ, руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Михаил Забродский обратился к личному составу сил АТО с благодарностью за работу.

"Заканчивается АТО, но не завершается война на Востоке Украины. Убежден, что и впредь каждый из Вас будет безупречно и добросовестно выполнять свой конституционный долг по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей Родины", - отметил он.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных силна Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Читайте также: "Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве"