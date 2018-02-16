САП закончила расследование дел Полякова и Розенблатта

Специальная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу нардепов Борислава Розенблатта и Максима Полякова, на понедельник, 19 запланировано соответствующее объявление.



Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Полякова Петр Бойко.



"Да, закончилось. На понедельник запланировано объявление об окончании досудебного следствия. То есть формально открытия уголовного производства начнется с понедельника", - сказал он.



На уточняющий вопрос, известно ли, когда дело может быть передано в суд, Бойко ответил, что это зависит от количества томов, с которыми стороны должны ознакомиться.



Он также сообщил, что на судебном заседании будут присутствовать многие, поскольку по делу проходят несколько обвиняемых, в том числе Розенблат и Поляков.



В свою очередь адвокат Розенблатта Алексей Шевчук заявил, что не получал сообщения об окончании следствия.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.



24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.



17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.