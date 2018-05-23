Новая сессия переговоров с МВФ и Венецианкой не имела успеха - источники

Вечерняя сессия переговоров спикера Верховной Рады Андрея Парубия с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.



Об этом "Украинской правде" сообщили источники сразу в нескольких фракциях парламента.



По словам собеседников, ключевой вопрос, который требовал согласования с международными партнерами, о праве вето для Совета международных экспертов решен не был.



В частности, как сообщили УП сразу несколько членов комитета по вопросам правовой политики, который должен собраться для утверждения договоренностей с международными партнерами, они не получали никаких сообщений о собрании комитета или каких-либо решениях по итогам переговоров с МВФ.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

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1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.