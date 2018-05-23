Новая сессия переговоров с МВФ и Венецианкой не имела успеха - источники

7167 просмотров
Среда, 23 мая 2018, 12:37

Вечерняя сессия переговоров спикера Верховной Рады Андрея Парубия с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники сразу в нескольких фракциях парламента.

По словам собеседников, ключевой вопрос, который требовал согласования с международными партнерами, о праве вето для Совета международных экспертов решен не был.

В частности, как сообщили УП сразу несколько членов комитета по вопросам правовой политики, который должен собраться для утверждения договоренностей с международными партнерами, они не получали никаких сообщений о собрании комитета или каких-либо решениях по итогам переговоров с МВФ.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

Читайте также "Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом"

1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.

Роман Романюк, УП
Темы: Антикоррупционный суд Верховная Рада законодательство МВФ
powered by lun.ua
По теме
47% украинцев хотят санкций для политиков, которые не поддержат антикоррупционный суд 22 мая 2018, 17:39
Кто будет влиять на антикоррупционный суд? 22 мая 2018, 12:00
В поисках формата антикоррупционного суда 22 мая 2018, 10:30
Все новости
Главные новости
ГСЧС хочет закрыть 220 школ и 30 больниц из-за нарушения пожарной безопасности
Рада начала рассматривать создание Антикоррупционного суда
Новая сессия переговоров с МВФ и Венецианкой не имела успеха - источники
В Раде снова пытаются назначить "карманного" аудитора НАБУ – ЦПК
Все новости
память

На Байковом кладбище восстановили фрагмент "Стены памяти"

афиша

8 событий недели, которые стоит посетить