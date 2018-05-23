Рада начала рассматривать создание Антикоррупционного суда

Народные депутаты приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

О начале рассмотрения заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Он добавил, что сам закон небольшой – на 19 страниц, но имеет много правок.

"Со специалистами Венецианской комиссии мы смогли согласовать 13 из 14 рекомендаций. Это важный шаг вперед. Но, к сожалению, мы не смогли все правки наладить", - сказал Парубий.

Он призвал начать рассмотрение законопроекта из согласованных поправок, а несогласованные, которые комитет предлагал решать в зале ВР, оставить на конец рассмотрения.

"1927 поправок. Очевидно, мы сегодня сможем только начать рассмотрение. Главная работа у нас будет завтра. Очевидно, дискуссии будут сложные. Мы будем иметь возможность проводить дискуссии с коллегами из Венецианской комиссии и сегодня в течение рассмотрения", - сказал Парубий.

Он добавил, что фактически все несогласованные правки касаются одной темы – полномочий общественного совета международных экспертов.

"Это будет отдельная тема. Думаю, мы сможем найти по ней консенсус", - сказал Парубий и пригласил к слову главу комитета по вопросам правовой политики и правосудия Русла Князевича.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

По данным источников УП из нескольких фракций парламента, 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера ВР Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.



22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

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1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.