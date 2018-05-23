Рада почала розглядати створення Антикорупційного суду

Народні депутати розпочали розгляд у другому читані законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Про початок розгляду заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Він відзначив, що сам закон невеликий – на 19 сторінок, але має чимало правок.

"Зі спеціалістами Венеційської комісії ми змогли узгодити 13 з 14 рекомендацій. Це важливий крок вперед. Але, на жаль, ми не змогли усі правки налагодити", - сказав Парубій.

Він закликав розпочати розгляд законопроекту з узгоджених правок, а неузгоджені, які комітет пропонував вирішувати у залі ВР, залишити на кінець розгляду.

"1927 правок. Очевидно, ми сьогодні зможемо лише почати розгляд. Головна робота у нас буде завтра. Очевидно, дискусії будуть складні. Ми будемо мати змогу проводити дискусії з колегами з Венеційської комісії і сьогодні протягом розгляду", - сказав Парубій.

Він додав, що фактично усі неузгоджені правки стосуються однієї теми – повноважень громадської ради міжнародних експертів.

"Це буде окрема тема. Думаю, ми зможемо знайти по ній консенсус", - сказав Парубій і запросив до слова голову комітету з питань правової політики і правосуддя Руслана Князевича.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

Раніше повідомлялося, що переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Венеціанської комісії та авторами законопроекту про Антикорупційний суд пройшли конструктивно, і в найближчі дні закон обговорять з представниками МВФ.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом

1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.