Тысяче фанам "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев

Около тысяче поклонникам футбольной команды "Ливерпуль" отменили рейсы в Киев из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.

Об этом сообщает Sky News.

В Киев должны были лететь три самолета, однако их рейсы отменили.

В футбольном клубе "Ливерпуля" считают, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта из-за размеров самолетов.

"С глубоким сочувствием нам пришлось отменить три рейса в Киев. Из-за большого количества рейсов в Киев, аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для самолетов", - говорится в заявлении турфирмы World Choice Sports.

В компании добавили, что "исчерпали все возможности, чтобы попытаться получить время для посадки самолетов".

"Мы получили посадочные слоты от аэропортов Ливерпуля и Манчестера и мы подали заявки на слоты в правильном порядке и сроками Киеву. Еще раз подтверждаем, что это проблема у Киева", - отметили в туроператора.

В то же время в футбольном клубе заверили, что продолжают пытаться решить эту проблему.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украине, пытаясь разрешить ситуацию, которая оставила около тысячи поклонников, без полетов в Киев к финалу Лиги чемпионов", - говорится в заявлении.

Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

"Спасибо за вашу помощь и поддержку. Сейчас близки к решению, больше деталей будут позже", - написал он в Twitter.

Working closely with @Vitaliy_Klychko to get the Kiev flights sorted - thank you for your help & support. Close to solution now and more details will follow soon.

Позже Андерсон сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором "Борисполя" и забронировать два часовых слота".

"Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он.

Today I worked with .@Vitaliy_Klychko to help and negotiate with the Director of the Airport in Kiev two slots for aircraft booked by World Choice Sports to arrive at 3.00 pm and 3.45 pm. What happens next is up to this company to sort and hopefully they can for all.