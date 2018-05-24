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Тысяче фанам "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев

Четверг, 24 мая 2018, 22:31
Тысяче фанам Ливерпуля отменили рейсы в Киев

Около тысяче поклонникам футбольной команды "Ливерпуль" отменили рейсы в Киев из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.

Об этом сообщает Sky News.

В Киев должны были лететь три самолета, однако их рейсы отменили.

В футбольном клубе "Ливерпуля" считают, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта из-за размеров самолетов.

"С глубоким сочувствием нам пришлось отменить три рейса в Киев. Из-за большого количества рейсов в Киев, аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для самолетов", - говорится в заявлении турфирмы World Choice Sports.

В компании добавили, что "исчерпали все возможности, чтобы попытаться получить время для посадки самолетов".

"Мы получили посадочные слоты от аэропортов Ливерпуля и Манчестера и мы подали заявки на слоты в правильном порядке и сроками Киеву. Еще раз подтверждаем, что это проблема у Киева", - отметили в туроператора.

В то же время в футбольном клубе заверили, что продолжают пытаться решить эту проблему.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украине, пытаясь разрешить ситуацию, которая оставила около тысячи поклонников, без полетов в Киев к финалу Лиги чемпионов", - говорится в заявлении.

Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

"Спасибо за вашу помощь и поддержку. Сейчас близки к решению, больше деталей будут позже", - написал он в Twitter.

Позже Андерсон сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором "Борисполя" и забронировать два часовых слота".

"Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он.

Мария Думанская, УП
Темы: БориспольфутболВеликобританияавиаскандал
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