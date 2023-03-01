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Экс-главу аэропорта "Борисполь" и МАУ приговорили к 5 годам тюрьмы

Алена МазуренкоСреда, 1 марта 2023, 14:14
фото: FB Евгения Дыхне

Бывшего руководителя "Международного аэропорта "Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне приговорили к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Бывшему руководителю ГП "МА "Борисполь" суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок 3 года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн".

Детали: 1 марта коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым признала виновным Дыхне и начальника службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн убытков, то есть в совершении преступления по ч.2 ст.364 УК.

Начальника службы арендных отношений приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок 3 года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн.

Апелляцию на решение суда можно подать в течение 30 дней в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Следствие установило, что в течение 2014-2019 годов должностные лица ГП сдали предпринимателям в аренду помещения, принадлежащие Мининфраструктуры.

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Право на передачу этого имущества в аренду имеет только Фонд госимущества по соответствующей конкурсной процедуре.

Отмечается, что служащие по заниженной стоимости передавали помещения предпринимателям, что привело к нанесению ущерба в сумме более 15,7 млн грн.

Темы: БориспольаэропортсудАнтикоррупционный суд
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