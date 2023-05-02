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Эвакуированный из "Борисполя" самолет SkyUp начал выполнять рейсы по заказу Air Moldova

Вторник, 2 мая 2023, 12:35

Самолет Boeing 737-800, который украинский лоукостер SkyUp смог эвакуировать из аэропорта "Борисполь" в начале апреля, выполняет рейсы по заказу молдовской авиакомпании Air Moldova.

Об этом сообщает avianews.com, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что этот авиалайнер с регистрацией UR-SQP больше года простаивал в Борисполе. Он был единственный во флоте SkyUp, который авиакомпания не успела вывезти за пределы Украины на момент широкомасштабного российского вторжения.

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4 апреля пилоты лоукостера взлетели из Борисполя и приземлились в румынском аэропорту Яссы. Эвакуация проходила в атмосфере секретности. SkyUp не комментирует подробности вывоза самолета.

По данным онлайн-радара Flightradar24, Boeing 737-800 UR-SQP 27 апреля вылетел из Ясс в Кишинев и теперь выполняет рейсы по заказу молдавской авиакомпании Air Moldova в города Европы.

Авиакомпания Air Moldova сейчас находится на грани банкротства и отменяет ряд рейсов из-за серьезных финансовых проблем.

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Напомним, в сентябре WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, который застрял там в начале полномасштабной войны. В декабре смогли вернуться домой два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M.

Темы: Бориспольавиа
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