Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуированный из "Борисполя" самолет SkyUp начал выполнять рейсы по заказу Air Moldova

Вторник, 2 мая 2023, 12:35

Самолет Boeing 737-800, который украинский лоукостер SkyUp смог эвакуировать из аэропорта "Борисполь" в начале апреля, выполняет рейсы по заказу молдовской авиакомпании Air Moldova.

Об этом сообщает avianews.com, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что этот авиалайнер с регистрацией UR-SQP больше года простаивал в Борисполе. Он был единственный во флоте SkyUp, который авиакомпания не успела вывезти за пределы Украины на момент широкомасштабного российского вторжения.

4 апреля пилоты лоукостера взлетели из Борисполя и приземлились в румынском аэропорту Яссы. Эвакуация проходила в атмосфере секретности. SkyUp не комментирует подробности вывоза самолета.

По данным онлайн-радара Flightradar24, Boeing 737-800 UR-SQP 27 апреля вылетел из Ясс в Кишинев и теперь выполняет рейсы по заказу молдавской авиакомпании Air Moldova в города Европы.

Авиакомпания Air Moldova сейчас находится на грани банкротства и отменяет ряд рейсов из-за серьезных финансовых проблем.

Напомним, в сентябре WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, который застрял там в начале полномасштабной войны. В декабре смогли вернуться домой два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Бориспольавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Все новости...
Борисполь
Залог Коболеву за премию в "Нафтогазе", 5 лет тюрьмы за аренду в "Борисполе": итоги недели
Экс-главу аэропорта "Борисполь" и МАУ приговорили к 5 годам тюрьмы
Военно-транспортные самолеты Турции вылетели из "Борисполя", где находились с 24 февраля
Последние новости
14:32
"Кинжалов" над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы
14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины
14:18
фото, видео В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге
14:18
В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины
14:06
Со станции "Академик Вернадский" вернулась домой 27-я экспедиция
13:58
На Львовщине не могут демонтировать советский памятник из-за аистового гнезда
13:58
фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
13:54
Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников
13:54
фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
Все новости...
Реклама: