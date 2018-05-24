Тисячі фанам "Ліверпуля" скасували рейси до Києва

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Четвер, 24 травня 2018, 22:31

Близько тисячі шанувальникам футбольної команди "Ліверпуль" скасували рейси до Києва через те, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.

Про це повідомляє Sky News.

До Києва повинні були летіти три літаки, однак їхні рейси скасували.

У футбольному клубі "Ліверпуля" вважають, що проблема виникла внаслідок суперечки між турфірмою та представниками аеропорту через розміри літаків.

"З глибоким співчуттям нам довелося скасувати три рейси до Києва. Через велику кількість рейсів до Києва, аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для літаків", - йдеться у заяві турфірми World Choice Sports.

У компанії додали, що "вичерпали усі можливості, щоб спробувати отримати час для посадки літаків".

"Ми отримали посадкові слоти від аеропортів Ліверпуля і Манчестера і ми подали заявки на слоти в правильному порядку та строками Києву. Ще раз підтверджуємо, що це проблема у Києва", - наголосили у туроператора.

Водночас у футбольному клубі запевнили, що продовжують намагатися вирішити цю проблему.

"Футбольний клуб "Ліверпуль" продовжує працювати з усіма зацікавленими сторонами у Великій Британії та Україні, намагаючись вирішити ситуацію, яка залишила близько тисячі шанувальників, без польотів до Києва до фіналу Ліги чемпіонів", - йдеться у заяві.

Крім того, мер Ліверпуля Джо Андерсон заявив, що безпосередньо співпрацює з Віталієм Кличком, щоб вирішити цю проблему.

"Дякуємо за вашу допомогу та підтримку. Наразі близькі до рішення, більше деталей будуть пізніше", - написав він у Twitter.

Пізніше Андерсон повідомив, що "Кличко допоміг провести переговори із директором "Борисполя" та забронювати два часові слоти".

"Що станеться далі, залежить від цієї компанії, сподіваюся, вона зможе все вирішити", - написав він.

Марія Думанська, УП
Теми: Бориспіль футбол Велика Британія авіа скандал
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