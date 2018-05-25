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Финалистов ЛЧ в аэропорту встречали разрисованные пограничники

Пятница, 25 мая 2018, 12:02

Участников финала Лиги Чемпионов УЕФА 2017/18 в киевских аэропортах встречали работники пограничной службы с раскрашенными в цвета футбольных клубов лицами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Участники финального поединка в Киев прибыли вечером 24 мая.

Клуб из Испании "Реал Мадрид" пограничники оформили в авиационном пункте пропуска "Борисполь", а команду из Англии "Ливерпуль" - в "Жулянах".

В ведомстве отметили, что пограничный контроль обеих команд осуществлялся на приоритетной основе.

В "Жулянах" сотрудники украинской службы были с красно-белыми щеками, в "Борисполе" - с сине-белыми.

Ранее в КГГА сообщали, что полицейские и пограничники будут встречать болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорту "Борисполь" с лицами, раскрашенными в цвета флагов клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль", но позже столичные полицейские отказались от такого решения.

В связи с финалом Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве ожидается туристический бум. По информации ГПСУ, в Киев прилетит меньшей мере 30 тысяч человек.

 

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдет на стадионе национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

 

Общественный порядок в Киеве будут охранять около 12 тысяч правоохранителей.

24 мая на Крещатике открыли городок "Фестиваль чемпионов" для футбольных болельщиков.

 

Также 24 мая в Киеве случилась драка в кафе на улице Большой Васильковской.

 

В результате конфликта двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались. Также двух человек доставили в Голосеевское управления полиции. 

 

Впоследствии киевская полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство.

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Украинская правда
Темы: УЕФАКиевфутбол
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