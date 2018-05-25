Дангадзе дал показания на Саакашвили и его отпустили – источники

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Пятница, 25 мая 2018, 14:50

Руководителя Киевского областного отделения партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе выпустили из-под стражи под домашний арест.

Соответствующее решению 24 мая принял Печерский райсуд Киева, сообщает источник "Украинской правды" в Генеральной прокуратуре.

По данным источника, Дангадзе пошел на сделку со следствием.

"Согласно правилам Евросуда, человек, заключивший сделку со следствием и претендующий на условный срок наказании, не может дальше содержаться в СИЗО", – отметил собеседник УП.

Дангадзе якобы полностью подтвердил факт сотрудничества лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили с человеком из окружения Виктора Януковича Сергеем Курченко.

Накануне адвокат Руслан Чернолуцкий сказал "Украинской правде", что должно было состояться подготовительное заседание Печерского райсуда, но Дангадзе отказался от адвокатов – поэтому команде адвокатов, которой он руководит, неизвестно, чем оно завершилось.

"Знаем, что была рокировка с помещениями... Специально его повезли в другое помещение", – сказал Чернолуцкий.

Он предположил, что судебное заседание состоялось в закрытом режиме. "Отпустили или нет не знаем", – сказал адвокат.

Народный депутат Юрий Деревянко, который входит в партию "Рух новых сил", предположил, что "они сломали" Дангадзе и получают от него то, что хотят.

5 декабря 2017 года Севериона Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 марта 2018 года Печерский райсуд Киева вновь продлил на 2 месяца арест Дангадзе по делу, в котором фигурирует и Михэил Саакашвили, которого уже выдворили из Украины.

Статья о государственной измене не предусматривает иной меры пресечения, кроме как содержание под стражей.

21 мая партия РНС заявила, что Северион Дангадзе заключил сделку со следствием под давлением репрессий и угроз: власти добивались "лживых показаний".

Правоохранители заявляли о финансировании акций Саакашвили Сергеем Курченко.

ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко

"Украинская правда"
Темы: Саакашвили Курченко суд дело о госизмене
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