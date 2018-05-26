Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан – архимандрит

Архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал - писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические - абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - сказал архимандрит.

Он пояснил, что давать томос об автокефалии – прерогатива Константинопольского патриархата. Затем начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.

"Сейчас согласия православных церквей не требуется. Оно не предвидится этой процедурой", - подчеркнул архимандрит Кирилл.

Вместе с тем, указал он, на втором этапе могут "быть определенные проблемы рецепции".

"Это займет определенное время. Это может быть довольно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", - подытожил представитель УПЦ (МП).

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.