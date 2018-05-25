Полиция расследует убийство нападающего на Стерненка как умышленное
Ночной инцидент на Фонтанской дороге в Одессе, где бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко убил человека, напавшего на него, расследуют как покушении на убийство и умышленное убийство.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу полиции.
Производство открыто по части 1 ст. 122, части 1 ст. 15, части 1 ст. 115 и части 1 ст. 115 УК Украины – "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство".
Отмечается, что "умышленное убийство" могут убрать, применив 36 статью УК о необходимой обороне.
По данным источников "Думской", уже установлено, что оба мужчины, напавших на Стерненко, были безоружны. Рана активисту нанесена его же собственным ножом.
Задержанный участник ночных событий – одессит 1988 города рождения. Он тоже ранен.
На теле погибшего обнаружена татуировка с номером одной из частей Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщалось, что мужчины были вооружены холодным оружием.
Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.
Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
Это было уже третье нападение на Стерненко.
1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.
В Стерненко стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.
Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.
Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.
14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.
Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.
Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".
Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.
25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.
Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.
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