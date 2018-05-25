Стерненко рассказал, что отобрал нож у нападающих

Экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.

Об этом он рассказал в комментарии skrypin.ua.

"Мы (Стерненко был вместе с девушкой - УП) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - сказал Стерненко.

На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.

"Это их нож", - отметил он.

Далее Стерненко рассказал подробности нападения.

"Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать - один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал , что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет", - рассказал он.

Потом приехала скорая. По его словам, врачи сначала начали говорить не с ним, а с девушкой, с которой был Стерненко перед началом нападения

"Потом подошли (к Стерненку - УП), вяло посмотрели на мужчину и сказали, что он труп и забрали меня", - добавил он.

По его словам, на данный момент ему не сообщали о подозрении.

Однако ранее в видео -cтриме в Facebook с места инцидента Стерненко , комментируя нападение , говорил , что нож принадлежит ему :



"Я подходил к своему дому , шло мне на встречу два человека , начали наносить удары , но я успел применить свой нож и вот один из нападавших ранен , а у меня разрезана рука и очень сильное кровотечение ", - говорил Стерненко во время инцидента в видео .



Потом он еще раз сказал , что нож был его .



"Я вовремя достал нож ", - отметил Стерненко , рассказывая о своих ранения на руках. В Одессе националист Стерненко зарезал бойца-десантника from Страна.ua on Vimeo.

Вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщалось, что мужчины были вооружены холодным оружием.

Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.

Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Это было уже третье нападение на Стерненко.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

В Стерненко стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.

Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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