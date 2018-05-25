Стерненко рассказал, что отобрал нож у нападающих
Экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.
Об этом он рассказал в комментарии skrypin.ua.
"Мы (Стерненко был вместе с девушкой - УП) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - сказал Стерненко.
На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.
"Это их нож", - отметил он.
Далее Стерненко рассказал подробности нападения.
"Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать - один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал , что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет", - рассказал он.
Потом приехала скорая. По его словам, врачи сначала начали говорить не с ним, а с девушкой, с которой был Стерненко перед началом нападения
"Потом подошли (к Стерненку - УП), вяло посмотрели на мужчину и сказали, что он труп и забрали меня", - добавил он.
По его словам, на данный момент ему не сообщали о подозрении.
Вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщалось, что мужчины были вооружены холодным оружием.
Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.
Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
Это было уже третье нападение на Стерненко.
Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.
1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.
В Стерненко стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.
Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.
Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.
14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.
Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.
Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".
Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.
25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.
Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.
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