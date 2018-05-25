Вечером, 24 мая, неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об этом заявил сам Стерненко в трансляции на странице в Facebook, которая велась с места происшествия.

Инцидент произошел поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда Стерненко возвращался домой.

Экс-руководитель "Правого сектора" заявляет, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку, ему оказали помощь медики "скорой помощи".

Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой - получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует обстоятельства события.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска полиции Одесской и кинологи", - отметили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастны. Также решается вопрос о правовой квалификации данного события.

Это уже третье нападение на Стерненко.

1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

В Стерненко стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.

Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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