В Украине испытали американские Javelin

Впервые в Украине состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook 22 мая.

"Наконец этот день настал! Впервые в Украине состоялись испытания противотанкового ракетного комплекса Javelin", - сказал Порошенко и добавил, что 22 мая состоялись пуски не только американского оружия, но и украинского, в частности "Стугна".

Президент также добавил, что это оружие оборонительного характера и будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что практическая работа Вооруженных сил Украины с противотанковыми ракетными комплексами американского производства Javelin начнется 2 мая.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.