САП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника ГПУ Суса

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала Подольскому районному суду Киева обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом сообщает САП в Facebook.

"Бывший следователь обвиняется в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Суса обвиняют в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенных повторно.

Кроме того, его подозревают в представлении заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Автомобиль Суса Audi Q7 был записан на 85-летнюю бабушку. В ночь на 17 августа 2016 года Сус завил в полицию, что этот внедорожник угнали.



14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиль.



Дмитрия Суса задержали 25 июля 2017 года в аэропорту "Борисполь". 26 июля ему сообщили о подозрении в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.



27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу мерe пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

22 марта стало известно, что Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

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