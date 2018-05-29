САП передала в суд обвинувальний акт щодо екс-чиновника ГПУ Суса

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала Подільському районному суду Києва обвинувальний акт щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Про це повідомляє САП у Facebook.

"Колишній слідчий звинувачується у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Суса звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодінні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених повторно.

Крім того, його підозрюють у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Автомобіль Суса Audi Q7 було записано на 85-річну бабусю У ніч на 17 серпня 2016 року Сус завив до поліції, що цей позашляховик викрали.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Дмитра Суса затримали 25 липня 2017 року в аеропорту "Бориспіль".

26 липня йому повідомили про підозру у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

22 березня стало відомо, що Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 мільйона гривень.

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