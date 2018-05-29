САП передала в суд обвинувальний акт щодо екс-чиновника ГПУ Суса

440 переглядів
Вівторок, 29 травня 2018, 18:35

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала Подільському районному суду Києва обвинувальний акт щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Про це повідомляє САП у Facebook.

"Колишній слідчий звинувачується у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Суса звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодінні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених повторно.

Крім того, його підозрюють у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Автомобіль Суса Audi Q7 було записано на 85-річну бабусю У ніч на 17 серпня 2016 року Сус завив до поліції, що цей позашляховик викрали.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Дмитра Суса затримали 25 липня 2017 року в аеропорту "Бориспіль".

26 липня йому повідомили про підозру у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

22 березня стало відомо, що Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 мільйона гривень.

Читайте також: Дмитро Сус: Порошенко сказав Луценку звільнити мене через "співпрацю" із Сакварелідзе

Українська правда
Теми: суд Генпрокуратура
powered by lun.ua
По темі
Погром на "Лісовій": затриманого екс-бійця "Азову" відпустили на поруки 29 травня 2018, 18:03
Апеляцію на арешт Вишинського перенесли: не з’явились адвокати 29 травня 2018, 16:55
"Справа рюкзаків Авакова": підозру Чеботарю оскаржують 29 травня 2018, 16:13
Усі новини
Головні новини
ДТП з українським автобусом у Будапешті: водія взяли під варту
Бойко хоче прямих переговорів Києва з Москвою і Донбасом
Рада ЄС схвалила мільярд євро для України
Суд відправив під домашній арешт молодика, який побив пенсіонера біля "Лісової"
Усі новини
Фотопроект

10 смішних коміксів про наше щоденне життя

тренд

Instagram-користувачі "граються" зі своєю їжею