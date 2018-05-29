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В РФ просят встречи с Вышинским, Денисова хочет визит к Сенцову

Вторник, 29 мая 2018, 19:01

Омбудсмен Людмила Денисова просит советника президента России, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова посодействовать ее визиту к незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает 29 мая пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Отмечается, что такое обращение Денисова направила в ответ на письмо Федотова, в котором он просил о своем визите к задержанному в Украине по обвинению в государственной измене главному редактору агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

В свою очередь Денисова попросила советника президента РФ способствовать визиту уполномоченного Верховной Рады по правам человека в исправительную колонию в городе Лабытнанги РФ, где находится украинец Олег Сенцов.

Также омбудсмен сообщила, что направила обращение в компетентные органы государственной власти Украины относительно возможного визита к Вышинскому.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев. 

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29 мая в Кремле заявили, что не получали предложения об обмене незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Украине руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сенцовправа человекаРосcиязаложники
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