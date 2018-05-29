В РФ просять зустрічі з Вишинським, Денісова хоче візиту до Сенцова

Омбудсмен Людмила Денісова просить радника президента Росії, голову Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова посприяти її візиту до незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє 29 травня прес-служба уповноваженого з прав людини.

Зазначається, що таке звернення Денісова направила у відповідь на лист Федотова, в якому він просив про свій візит до затриманого в Україні за звинуваченнями у державній зраді головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

У свою чергу Денісова попросила радника президента РФ сприяти візиту уповноваженого Верховної Ради з прав людини до виправної колонії в місті Лабитнангі РФ, де зараз знаходиться українець Олег Сенцов.

Також омбудсмен повідомила, що направила звернення до компетентних органів державної влади України щодо можливого візиту до Вишинського.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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29 травня в Кремлі заявили, що не отримували пропозиції про обмін незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на заарештованого в Україні керівника РИА "Новости Украина" Кирила Вишинського.