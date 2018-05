Готовится глобальная акция в поддержку Сенцова и других узников Кремля

Глобальная кампания за освобождение заложников Кремля ищет добровольцев и координаторов акции, которую планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

Сестра заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан в Facebook призывает присоединиться к ней всех желающих.

"Голодовка продолжается. Если вы хотите помочь в освобождении Олега, то заполните, пожалуйста, анкету по ссылке. Если вам не ответили сразу, это не значит, что вы не важны, с вами свяжутся чуть позже и скажут, чем конкретно вы можете помочь", – пишет она.

По ее словам, на данный момент в первую очередь собирают людей, которые могут стать координаторами глобальной акции в разных странах и городах.

"Спасибо всем, продолжаем бороться", – резюмирует Каплан.

Активисты сообщают, что в разных городах по всему миру они планируют "выставить красную карточку режиму Путина", который незаконно удерживает людей за решеткой.

"Кремль, который готовится к приему Чемпионата мира по футболу, должен освободить Олега Сенцова и других", – говорится в сообщении в сети Twitter.

