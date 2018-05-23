Готовится глобальная акция в поддержку Сенцова и других узников Кремля

924 просмотра
Среда, 23 мая 2018, 17:12

Глобальная кампания за освобождение заложников Кремля ищет добровольцев и координаторов акции, которую планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

Сестра заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан в Facebook призывает присоединиться к ней всех желающих.

"Голодовка продолжается. Если вы хотите помочь в освобождении Олега, то заполните, пожалуйста, анкету по ссылке. Если вам не ответили сразу, это не значит, что вы не важны, с вами свяжутся чуть позже и скажут, чем конкретно вы можете помочь", – пишет она.

По ее словам, на данный момент в первую очередь собирают людей, которые могут стать координаторами глобальной акции в разных странах и городах.

"Спасибо всем, продолжаем бороться", – резюмирует Каплан.

Активисты сообщают, что в разных городах по всему миру они планируют "выставить красную карточку режиму Путина", который незаконно удерживает людей за решеткой.

"Кремль, который готовится к приему Чемпионата мира по футболу, должен освободить Олега Сенцова и других", – говорится в сообщении в сети Twitter.

Отмечается, что в первый же день после объявления глобальной акции #SaveOlegSentsov пришло подтверждение о проведении митингов в Риге, Стокгольме, Лозанне, Берлине, Ницце, Абу-Даби, Варшаве, Брюсселе, Будапеште, Париже, Праге, Кувейте, Лондоне, Каунасе, Страсбурге, Мюнхене, Ганновере, Тель-Авиве.

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к российским властям отпустить всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Каплан отмечала, что в его поддержку активизировались активисты, но из политических структур - за более, чем неделю ни один политик не позвонил.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.

Каплан советовала тем, кто желает поддержать в письме Сенцова, писать на русском языке:

"Это одно из главных правил, иначе ваше письмо не дойдет до адресата.

Кроме этого важно пересылать письма через знакомых и активистов в России: "К сожалению, письма из других стран не приходят, поэтому нужно делать это через посредников, - объясняла она.

"Пишите письма от руки. Распечатанные письма, к сожалению, также не доходят. Писать о политике можно, но очень осторожно. Слишком политизированные письма не пропускает цензура. Пожалуйста, не пишите Олегу что-то вроде "Держись!" попытайтесь не героизировать его. Лучше расскажите о себе, ему будет интересно узнать о том, что происходит в Украине и в мире", - советовала также Каплан.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Украинская правда
Темы: Сенцов заложники Росcия политзаключенные
powered by lun.ua
По теме
Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное 23 мая 2018, 04:18
В МИД рассказали о переговорах по освобождению пленников Кремля 22 мая 2018, 12:47
Украина обратилась к РФ на уровне МИД из-за голодовки Сенцова - Беца 21 мая 2018, 22:42
Все новости
Главные новости
На Кабмине Данилюк поссорился с Гройсманом
СБУ предупреждает о возможной масштабной кибератаке накануне финала ЛЧ
Президент ФФУ прокомментировал расследование о договорных матчах
В Беларуси дали 8 лет "за шпионаж" украинскому журналисту
Все новости
экология

7 впечатляющих идей для спасения птиц

Опыт

Марко "негородской ребенок" и его странная семья