Готовится глобальная акция в поддержку Сенцова и других узников Кремля

Глобальная кампания за освобождение заложников Кремля ищет добровольцев и координаторов акции, которую планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

Сестра заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан в Facebook призывает присоединиться к ней всех желающих.

"Голодовка продолжается. Если вы хотите помочь в освобождении Олега, то заполните, пожалуйста, анкету по ссылке. Если вам не ответили сразу, это не значит, что вы не важны, с вами свяжутся чуть позже и скажут, чем конкретно вы можете помочь", – пишет она.

По ее словам, на данный момент в первую очередь собирают людей, которые могут стать координаторами глобальной акции в разных странах и городах.

"Спасибо всем, продолжаем бороться", – резюмирует Каплан.

Активисты сообщают, что в разных городах по всему миру они планируют "выставить красную карточку режиму Путина", который незаконно удерживает людей за решеткой.

"Кремль, который готовится к приему Чемпионата мира по футболу, должен освободить Олега Сенцова и других", – говорится в сообщении в сети Twitter.

The global rally #SaveOlegSentsov will be held on 1st-2nd June 2018. In different cities all around the world, we will issue a red card to Putin's regime which illegally holds people behind bars. Kremlin which prepares to host #FIFA World Cup must release Oleg Sentsov and others pic.twitter.com/ZUr097Nq9e — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) May 23, 2018

Отмечается, что в первый же день после объявления глобальной акции #SaveOlegSentsov пришло подтверждение о проведении митингов в Риге, Стокгольме, Лозанне, Берлине, Ницце, Абу-Даби, Варшаве, Брюсселе, Будапеште, Париже, Праге, Кувейте, Лондоне, Каунасе, Страсбурге, Мюнхене, Ганновере, Тель-Авиве.

On the first day after the announcement of global action #SaveOlegSentsov, we received a call to hold rallies in Riga, Stockholm, Lausanne, Berlin, Nice, Abu Dhabi, Warsaw, Brussels, Budapest, Paris, Prague, Kuwait, London, Kaunas, Strasbourg, Munich, Hanover, Tel Aviv. Join us! pic.twitter.com/ZOVwrMHMYc — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) May 23, 2018

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к российским властям отпустить всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Каплан отмечала, что в его поддержку активизировались активисты, но из политических структур - за более, чем неделю ни один политик не позвонил.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.



Каплан советовала тем, кто желает поддержать в письме Сенцова, писать на русском языке:



"Это одно из главных правил, иначе ваше письмо не дойдет до адресата.



Кроме этого важно пересылать письма через знакомых и активистов в России: "К сожалению, письма из других стран не приходят, поэтому нужно делать это через посредников, - объясняла она.



"Пишите письма от руки. Распечатанные письма, к сожалению, также не доходят. Писать о политике можно, но очень осторожно. Слишком политизированные письма не пропускает цензура. Пожалуйста, не пишите Олегу что-то вроде "Держись!" попытайтесь не героизировать его. Лучше расскажите о себе, ему будет интересно узнать о том, что происходит в Украине и в мире", - советовала также Каплан.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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