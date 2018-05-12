Геращенко: включение Рубана в списки обмена усложняет переговоры

Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко считает, что включение боевиками в списки обмена руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана усложняет переговоры об освобождении пленных украинцев.

Об этом она написала в Facebook, комментируя заявление главы СБУ Василия Грицака о включении Рубана в списки.

"Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую", - подтвердила Геращенко.

"Мол, Владимир попросил боевиков его освободить, и они требуют от "хунты" отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят", - считает она.

Как сообщалось, в субботу глава СБУ Василий Грицак сообщил, что боевики ОРДО включили в списки для обмена пленными арестованного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

4 мая представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, нардеп Ирина Геращенко заявила, что боевики ОРДЛО требуют передать им более 80 осужденных наемников в обмен на 15 заключенных украинцев.