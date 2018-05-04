НАПК проверит декларацию Рабиновича

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 13-ти субъектов декларирования.



Соответствующее решение НАПК приняло на заседании 4 мая, сообщает пресс-служба агентства.



В частности НАПК проведет полную проверку электронных деклараций 4-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 - 2017 годы. Также принято решение о продлении срока проверки 4-х субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки 5-ти человек.



Под проверку в частности попал народный депутат фракции "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович (декларация за 2017).



НАПК также проверит исправленную декларацию 2015 года народного депутата от "Самопомочи" Андрея Журжия.



В агентстве напоминают, что проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, касающихся конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.