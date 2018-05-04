НАЗК перевірить декларацію Рабіновича

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П'ятниця, 4 травня 2018, 16:41

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 13-ти суб’єктів декларування.

Відповідне рішення НАЗК ухвалило на засіданні 4 травня, інформує прес-служба агенції.

Зокрема НАЗК проведе повну перевірку електронних декларацій 4-х осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2017 роки. Також прийнято рішення про продовження строку перевірки щодо 4-х суб’єктів декларування та про результати здійснення повної перевірки щодо 5-ти осіб.

Під перевірку зокрема потрапив народний депутат фракції "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович (декларація за 2017 рік).

НАЗК також перевірить виправлену декларацію за 2015 рік народного депутата від "Самопомочі" Андрія Журжія.

В агентстві нагадують, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

Теми: декларації НАЗК
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