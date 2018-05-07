Бочковский хочет, чтобы его восстановили в должности принудительно

Восстановленный судом в должности председателя ГСЧС Сергей Бочковский требует выполнить судебное решение и допустить его к работе.

Соответствующее заявление он передал в Министерство юстиции, сказал в эфире "112 Украина" адвокат Игорь Федоренко.

"Заявление мы подали вместе с исполнительным листом суда для того, чтобы Государственный департамент исполнительной службы Министерства юстиции выполнил решение суда принудительно", - сказал Федоренко.

Кроме того, Федоренко рассказал, что 7 мая Бочковский ездил в ГСЧС, но его опять не пустили.

"Около девяти утра мы подъехали к ГСЧС, мы убедились, что работники службы контроля пропуска имеют указание не допускать Сергея Станиславовича. Нам сообщили, что за это указание ответственный департамент кадровой службы", - сказал адвокат.

"После этого мы подали соответствующее заявление в ГСЧС, убедились, что решение суда в добровольном порядке не выполняется, и подали исполнительный документ для исполнения этого судебного решения в принудительном порядке", - объяснил Федоренко.

Ранее в МВД сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.



25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.