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Украина может получить $250 млн от США в 2019 году на усиление обороны

Вторник, 8 мая 2018, 10:27

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предусматривает предоставление Украине помощи в сфере безопасности на $250 млн.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook, передает Европейская правда.

Сумма, которую предлагается выделить, на $100 млн больше, чем комитет предлагал выделить в текущем бюджетном году. При этом $50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Законопроект должен быть согласован с версией, которую подготовит Сенат. Бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения перед подачей на подпись президенту США.

Как известно, оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает выделение $350 млн на предоставления Украине помощи в сфере безопасности и меры по противостоянию российской агрессии.

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Темы: СШАденьгиУкраинаоружие
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