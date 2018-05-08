В Украину возвращается жара

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В среду, 9 мая, в южной части, западных, Винницкой и Житомирской областях дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории кое-где небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 23-28°, в южной части и местами в Карпатском регионе 17-22°.

В Киеве 9 мая без осадков, лишь во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Погода на 9 мая

В четверг, 10 мая, ночью в южной части, днем в Украине, кроме севера Левобережья, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-26°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

8 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°; в Днепре возле Киева 18°.