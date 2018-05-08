До України повертається спека

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Вівторок, 8 травня 2018, 13:55

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме поле зниженого атмосферного тиску і тепла повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

У середу, 9 травня, в південній частині, західних, Вінницькій і Житомирській областях дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с; на решті території подекуди невеликий дощ, можлива гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 23-28°, у південній частині та місцями в Карпатському регіоні 17-22°.

У Києві 9 травня без опадів, лише в другій половині дня місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 26-28°.

 
Погода на 9 травня

У четвер, 10 травня, вночі в південній частині, вдень в Україні, окрім півночі Лівобережжя, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-26°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 23-25°.

8 травня температура води в Чорному та Азовському морях була 19-21°; у Дніпрі біля Києва 18°.

 
Погода на 10 травня

Теми: погода
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