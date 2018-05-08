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Порошенко о РФ: У них эту войну выиграл Сталин, у нас - народ

Вторник, 8 мая 2018, 23:36

Президент Петр Порошенко уверен в освобождении оккупированных территорий и победе над страной-агрессором.

Об этом он сказал, выступая с речью в рамках акции "Первая минута мира" 8 мая в Киеве.

"Ни одна война, к сожалению, не может обходиться без жертв и падения уровня жизни. Но для нас в равной степени неприемлемы, как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв. Наверное, рассудительный, не авантюрный и ответственный подход к освобождению оккупированных территорий потребует больше времени, но победа точно неизбежна", - заявил Порошенко

"Мы обязательно победим. И в этот раз. Другой ценой, другим способом, другими средствами. Не только военными, не только оборонительными, но и политико-дипломатическими", - выразил уверенность он.

Порошенко пожелал украинцам мира и поздравил с Днем памяти и примирения.

"Сегодня мы с гордостью отмечаем наших уважаемых граждан. Солдат всех армий, которые победили нацистов, участников украинского освободительного движения, тружеников тыла, детей войны, мучеников нацистских лагерей. Всех, кто выдержал нечеловеческую ношу войны. Поздравляю вас с Днем памяти и примирения. Поздравляю вас с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул разницу в праздновании победы над нацизмом между Украиной и РФ.

"Только вдумаемся, насколько же по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату. У них эту войну выиграл Сталин, у нас - народ... Они празднуют в милитарном угаре, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой. Мы говорим: "Никогда снова". А они: "Можем повторить".

"Несколько поколений украинцев выросли на тщательно отретушированной версии "Великой Отечественной Войны". За 27 лет независимости мы никого не забыли и ни от чего не отреклись из того, что было правдой. Но вместо этого открыли много новых страниц этой трагической истории, которые раньше старательно скрывались", - отметил Порошенко.

Порошенко отметил, что "хорошо понимает тех, кто хочет почтить память дедов", но призвал не поддаваться российской пропаганде.

Валентина Романенко, УП
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